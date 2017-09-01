Обзор происшествий Архангельска и Архангельской области

МЧС России уже в седьмой раз проводит Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», объединяющий сотрудников МЧС, других министерств и ведомств, журналистов и представителей общественности.
Отделом по обслуживанию Ломоносовского округа следственного управления УМВД России по г.Архангельску окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершённом преступлении.
Около 20.30 в полицию Исакогорского округа областного центра поступило сообщение о том, что возле одного из домов на ул. Дежневцев мужчина причинил проникающие ножевые ранения 19-летнему молодому человеку.
В декабре 2014 - январе 2015 года в ОМВД России по Холмогорскому району начали поступать сообщения о кражах из частных домов в деревне Ульяново муниципального образования «Ракульское», которые используются в качестве дач.