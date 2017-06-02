Обзор происшествий Архангельска и Архангельской области

28.04.2015 14:38 Просмотров: 1008

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Ильинско-Подомское в период с 17 до 18 часов от дома по улице Мелиоративная был похищен автомобиль ВАЗ-2107.

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