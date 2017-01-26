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10 лет АГПС и ГЗ

Обзор происшествий Архангельска и Архангельской области

Журналистов приглашают к участию в фестивале "Созвездие мужества"

24.08.2015 19:09
Просмотров: 815

МЧС России уже в седьмой раз проводит Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», объединяющий сотрудников МЧС, других министерств и ведомств, журналистов и представителей общественности.

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Винтовые сваи

07.08.2015 12:43
Просмотров: 1100

Прочность и долговечность любого здания определяется на этапе установки свай – стержней, заглубленных в грунт для придания прочности фундаменту.

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В Архангельске лжеугонщик предстанет перед судом

17.06.2015 10:49
Просмотров: 2311

sud 3Отделом по обслуживанию Ломоносовского округа следственного управления УМВД России по г.Архангельску окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершённом преступлении.

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Мужчина, совершивший наезд на сотрудника ДПС, задержан

03.05.2015 12:44
Просмотров: 2725

naruchniki 2 мая в полицию Северодвинска поступила информация о том, что водитель автомобиля "Hunday Solaris" предположительно управляет машиной в состоянии алкогольного опьянения.

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В результате ссоры мужчина нанес своему оппоненту удар ножом

03.05.2015 12:42
Просмотров: 1532

nojОколо 20.30 в полицию Исакогорского округа областного центра поступило сообщение о том, что возле одного из домов на ул. Дежневцев мужчина причинил проникающие ножевые ранения 19-летнему молодому человеку.

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина

03.05.2015 12:38
Просмотров: 1618

dtp По предварительным данным, 2 мая около 2.30 у дома по ул. Маймаксанское шоссе, 28-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» не справился с управлением и допустил столкновение с машиной «Шкода Октавия»

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В Холмогорском районе раскрыта серия краж из частных домов

28.04.2015 14:41
Просмотров: 1221

policiya В декабре 2014 - январе 2015 года в ОМВД России по Холмогорскому району начали поступать сообщения о кражах из частных домов в деревне Ульяново муниципального образования «Ракульское», которые используются в качестве дач.

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Житель Вилегодского района обвиняется в угоне автомобиля

28.04.2015 14:38
Просмотров: 990

ygon В полицию поступило сообщение о том, что в селе Ильинско-Подомское в период с 17 до 18 часов от дома по улице Мелиоративная был похищен автомобиль ВАЗ-2107.

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